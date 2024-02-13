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НБА. Филадельфия обыграла Кливленд, Клипперс уступил Миннесоте

Голден Стэйт продлил победную серию, Денвер проиграл Милуоки

НБА. Филадельфия обыграла Кливленд, Клипперс уступил Миннесоте

Фото — Getty Images

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Вторая команда Восточной конференции Кливленд в напряженном триллере уступил дома Филадельфии (121:123). Голден Стэйт одержал уже пятую победу подряд, уверенно расправившись с Ютой в гостях (129:107). Не менее уверенно лидер Западной конференции Миннесота переиграла Клипперс. Чемпион Денвер потерпел вторую неудачу кряду.

    НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс – Филадельфия Сиксерс – 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)

Шарлотт Хорнетс – Индиана Пэйсерс – 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)

Атланта Хокс – Чикаго Буллз – 126:136 (33:26, 26:34, 33:37, 34:39)

Торонто Рэпторс – Сан-Антонио Сперс – 99:122 (28:34, 22:33, 25:36, 24:19)

Мемфис Гриззлис – Нью-Орлеан Пеликанс – 87:96 (26:31, 21:30, 26:25, 14:10)

Милуоки Бакс – Денвер Наггетс – 112:95 (28:23, 32:21, 31:19, 21:32)

Хьюстон Рокетс – Нью-Йорк Никс – 105:103 (29:22, 28:21, 17:28, 31:32)

Даллас Маверикс – Вашингтон Уизардс – 112:104 (26:22, 25:36, 27:30, 34:16)

Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз – 107:129 (26:34, 29:29, 25:30, 27:36)

Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз – 100:121 (24:28, 29:21, 19:40, 28:32)

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