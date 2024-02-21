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Баскетбол

Сидоров и Липовый пропустят матч со Словенией в отборе к Евробаскету-2025

Оба игрока присоединятся к коллективу уже перед матчем с Португалией

Сидоров и Липовый пропустят матч со Словенией в отборе к Евробаскету-2025

Илья Сидоров (справа), фото — fbu.ua

Мужская сборная Украины по баскетболу прибыла в Копер (Словения), где проведет первый поединок с местной национальной командой в квалификации в квалификации Евробаскета-2025.

Наставник сине-желтых Виталий Степановский не сможет в отчетной встрече рассчитывать на двух игроков: защитника Илью Сидорова и форварда Александра Липового. Оба игрока остались в Риге и присоединятся к команде перед игрой с Португалией.

Сборная Украины по баскетболу из-за травм лишилась Владимира Конева, Константина Аникиенко и Дмитрия Скапинцева. Из-за сложностей акклиматизации не вошел в состав команды Владимир Герун, выступающий в чемпионате Японии. Дебютный вызов в национальную команду получил 20-летний центровой Богдан Бринюк, который выступает в Болгарии за Черно Море.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Встреча состоится на Arena Bonifika, начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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Сидоров и Липовый пропустят матч со Словенией в отборе к Евробаскету-2025

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