Тренер Усика объяснил цель скандального видео Ломаченко

Лапин-младший прокомментировал скандальное видео
#Лапин, #Ломаченко
Источник – Tribuna.com.
Посетители сети Интернет не понимают суть скандального видео, которое боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram.
Об этом тренер боксера Александра Усика Сергей Лапин-младший написал в соцсети.
“Уважаемые Демоны. Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли. Вы димитесь, продолжайте …
Хочу вам раскрыть секрет этого видео. Суть его не картинка, а слово.
Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымить и гореть, у вас там, наверное, жарко очень”, – написал в комментариях под видео Лапин.
“Уважаемые Демоны. Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли. Вы димитесь, продолжайте …
Хочу вам раскрыть секрет этого видео. Суть его не картинка, а слово.
Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымить и гореть, у вас там, наверное, жарко очень”, – написал в комментариях под видео Лапин.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.
Ранее, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.
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