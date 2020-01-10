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Бокс

Тренер Усика объяснил цель скандального видео Ломаченко

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Лапин-младший прокомментировал скандальное видео

#Лапин, #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Посетители сети Интернет не понимают суть скандального видео, которое боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram.

Об этом тренер боксера Александра Усика Сергей Лапин-младший написал в соцсети.

“Уважаемые Демоны. Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли. Вы димитесь, продолжайте …

Хочу вам раскрыть секрет этого видео. Суть его не картинка, а слово.

Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымить и гореть, у вас там, наверное, жарко очень”, – написал в комментариях под видео Лапин.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

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Ранее, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.

Источник: champion.com.ua
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