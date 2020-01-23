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Гарсия: Я знаю, как победить Редкача

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Дэнни Гарсия прокомментировал бой против Ивана Редкача

#Гарсия #Редкач

Источник – isport.ua.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) знает, как победить украинца Ивана Редкача (23-4-1, 18 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Этот бой очень важен для меня, для моего будущего. Я провел много больших поединков за свою жизнь, поэтому в этом не вижу ничего нового для себя. Редкач голодный, но я знаю, как побеждать на этом уровне. К тому же и я тоже голоден.

Актуально: Редкач: Победа над Гарсией изменит мою жизнь

Я настраивался на левшу. Когда мы не смогли договориться с Ерролом Спенсом, я хотел боксировать с другим жестким левшой. Мы не сбрасываем со счетов Редкача, но мы хотели левшу, чтобы подготовиться к бою с Спенсом или Пакьяо. Когда появится такая возможность, мы будем готовы “, – считает Гарсия.

Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.

Источник: champion.com.ua
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