Украинец потерпел первое поражение на профи ринге

Источник – Чемпион.

Американец Стивен Фултон (18-0-0, 8КО) одержал победу над украинцем Арнольдом Хегаєм (16-1-1, 10КО) рамках Premier Boxing Champion.

Украинец прокомментировал свое поражение.

Сегодня я проиграл , Спасибо что верили в меня , спасибо за поддержку ! Я переживу это и вернусь сильнее ! Today I lost ! Thanks for the support! I will survive this and come back stronger!

