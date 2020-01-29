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Среда, 29 января, 2020
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Бокс

Деонтей Уайлдер хочет уничтожить Фьюри

Сергей СумскойНет комментариев
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в преддверии боя-реванша против Тайсона Фьюри заявил, что эта победа будет особенной.

«Считаю Тайсона братом по эпохе. Другие боксеры не хотят расслабляться и веселиться. Мы же оба можем наслаждаться тем, что делаем каждый день.

Все знают, что если я выйду драться, то не будет никаких игр. Сегодня можно подурачиться, но на ринг я выйду с психологией киллера», – приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

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Напомним, бой-реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Тэги: Деонтей УайлдерТайсон Фьюри
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