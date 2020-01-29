Деонтей Уайлдер хочет уничтожить Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в преддверии
боя-реванша против Тайсона Фьюри заявил, что эта победа будет особенной.
«Считаю Тайсона братом по эпохе. Другие боксеры не хотят расслабляться и веселиться. Мы же оба можем наслаждаться тем, что делаем каждый день.
Все знают, что если я выйду драться, то не будет никаких
игр. Сегодня можно подурачиться, но на ринг я выйду с психологией киллера», –
приводит слова Уайлдера Boxingnews24.
Напомним, бой-реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.
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