Деонтей Уайлдер хочет уничтожить Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в преддверии боя-реванша против Тайсона Фьюри заявил, что эта победа будет особенной.

«Считаю Тайсона братом по эпохе. Другие боксеры не хотят расслабляться и веселиться. Мы же оба можем наслаждаться тем, что делаем каждый день.

Все знают, что если я выйду драться, то не будет никаких игр. Сегодня можно подурачиться, но на ринг я выйду с психологией киллера», – приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

Напомним, бой-реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.