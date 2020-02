Стало известно, когда Ломаченко будет боксировать с Лопесом

Поединок может состояться 30 мая в США

Источник – sport.ua.

Объединительный бой между украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) за 4 пояса в легком весовом дивизионе состоится 30 мая.

Об этом известный инсайдер в боксе Майк Коппінджер написал в Twitter.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 10, 2020