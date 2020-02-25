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Пулева депортировали из США

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Пулев не смог увидеть бой Уайлдер – Фьюри

#Пулев

Источник – Чемпион.

Болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева накануне депортировали из США в Болгарию.

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппінджер в Twitter.

У Пулева оказалась просроченная виза.

Актуально: Джошуа: Готовлюсь к бою против Пулева и к поединку с Усиком

Он садился на рейс из Чикаго в Лас-Вегас, чтобы посетить реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, но был задержан миграционной службой США.

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На июнь в Пулев запланирован поединок против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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