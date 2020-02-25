Пулева депортировали из США

Пулев не смог увидеть бой Уайлдер – Фьюри
#Пулев
Источник – Чемпион.
Болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева накануне депортировали из США в Болгарию.
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппінджер в Twitter.
У Пулева оказалась просроченная виза.
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Он садился на рейс из Чикаго в Лас-Вегас, чтобы посетить реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, но был задержан миграционной службой США.
На июнь в Пулев запланирован поединок против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.
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