Ближайший друг и надежный соратник – Кличко поздравил брата с днем рождением

Виталий Кличко поздравил брата с днем рождением

#Кличко, #бокс

Источник – Чемпион.

Сегодня, 25 марта, свой 44-й день рождения празднует ексчемпіон мира Владимир Кличко.

С днем рождением чемпиона поздравил его старший брат – Виталий Кличко.

“Я счастлив и горжусь тобой, брат Кличко! И каждый год, когда поздравляю тебя, спасибо нашей маме, которая подарила мне младшего брата!

Для меня ты — ближайший друг и надежный соратник. Мы понимаем друг друга без слов. Нам всегда интересно и хорошо вместе. За тебя я всегда тревожусь, как за своих детей.