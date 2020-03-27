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Бокс

Ближайший друг и надежный соратник – Кличко поздравил брата с днем рождением

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Виталий Кличко поздравил брата с днем рождением

#Кличко, #бокс

Источник – Чемпион.

Сегодня, 25 марта, свой 44-й день рождения празднует ексчемпіон мира Владимир Кличко.

С днем рождением чемпиона поздравил его старший брат – Виталий Кличко.

“Я счастлив и горжусь тобой, брат Кличко! И каждый год, когда поздравляю тебя, спасибо нашей маме, которая подарила мне младшего брата!

Для меня ты — ближайший друг и надежный соратник. Мы понимаем друг друга без слов. Нам всегда интересно и хорошо вместе. За тебя я всегда тревожусь, как за своих детей.

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Мое плечо и моя поддержка всегда с тобой. Сегодня, к сожалению, не увидимся лично, потому что ты на другом континенте. Береги себя!

С Днем рождения, Володя!”, – написал Кличко в Facebook.

Источник: champion.com.ua
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