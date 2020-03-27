Усик о переносе Олимпиады: Некоторые ребята теперь могут туда не попасть

Украинец прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год

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Источник – newsone.ua.

Часть нынешних олимпийцев должна была завершить карьеру после Токио-2020..

Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.

“Некоторые ребята, для которых эта Олимпиада должна была быть последней и по возрасту, и по физическим кондициям, теперь могут туда не попасть, поскольку за год много что может измениться и появятся новые молодые ребята, которые могут выбить старичков с их укоренившихся мест.

Если ее нужно переносить, то лучше переносить. Но лично мое мнение – слишком много паники вокруг этого всего.

Некоторые ребята имеют спонсоров, которые им помогают. А есть ребята, которые продают последние вещи – старые машины, сбережения, и выкладывают деньги на подготовку. Для последних приоритет – это Олимпийские игры и медали. Теперь кто-то будет этого лишен”, – подытожил Усик.