Усик о переносе Олимпиады: Некоторые ребята теперь могут туда не попасть

Украинец прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год
#Усик #Олимпиада
Источник – newsone.ua.
Часть нынешних олимпийцев должна была завершить карьеру после Токио-2020..
Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.
“Некоторые ребята, для которых эта Олимпиада должна была быть последней и по возрасту, и по физическим кондициям, теперь могут туда не попасть, поскольку за год много что может измениться и появятся новые молодые ребята, которые могут выбить старичков с их укоренившихся мест.
Если ее нужно переносить, то лучше переносить. Но лично мое мнение – слишком много паники вокруг этого всего.
Некоторые ребята имеют спонсоров, которые им помогают. А есть ребята, которые продают последние вещи – старые машины, сбережения, и выкладывают деньги на подготовку. Для последних приоритет – это Олимпийские игры и медали. Теперь кто-то будет этого лишен”, – подытожил Усик.
Напомним, бой Усик – Чисора перенесут через коронавирус.
Также, Усик в тройке лучших супертяжей мира.