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Бокс

Ексчемпіон мира не верит в успех Усика в супертяжелом весе

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Карл Фроч прокомментировал перспективы Александра Усика

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – espreso.tv.

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч скептически оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Об этом рассказал сам боксер.

“У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не является прирожденным супертяжеловесом. Также у него пока нет побед над именитыми соперниками. В первом бою в супертяжелом весе он боксировал с Уизерспуном и не сильно впечатлил меня. Он сделал все, что ему было нужно, однако оппонент Усика оказался неудачником”, – напомнил Фроч.

Напомним, коронавирусом заболел российский тренер, который контактировал с Усиком.

Источник: champion.com.ua
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