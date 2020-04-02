Ексчемпіон мира не верит в успех Усика в супертяжелом весе

Карл Фроч прокомментировал перспективы Александра Усика

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Источник – espreso.tv.

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч скептически оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Об этом рассказал сам боксер.

“У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не является прирожденным супертяжеловесом. Также у него пока нет побед над именитыми соперниками. В первом бою в супертяжелом весе он боксировал с Уизерспуном и не сильно впечатлил меня. Он сделал все, что ему было нужно, однако оппонент Усика оказался неудачником”, – напомнил Фроч.