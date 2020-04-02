Форман: Уайлдер может легко победить Фьюри

Форман сделал свой прогноз на бой

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Источник – BoxingScene.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) может потерпеть поражение в бою против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Об этом заявил бывший чемпион мира Джордж Форман.

“Я конструктивно поговорил с Деонтеем Уайлдером. Я был в таком же положении, когда потерял титул в Фаріка в поединке с Мохаммедом Али. Ему нужно жить с этим поражением. Но я способен показать ему, как вернуться сильнее. Уайлдеру по силам не просто победить Фьюри, он способен легко это сделать. Дайте ему шанс и он покажет себя”, – сказал Форман.

Ранее, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.