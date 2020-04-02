Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей – Арум о сложности изоляции с женой

Арум находится в самоизоляции уже вторую неделю
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Источник – ua-football.com.
Глава Top Rank Боб Арум находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавирус.
Об этом рассказал сам промоутер.
“Мне 88 лет, я увидел всякое. Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю. Жена тоже.
Это ситуация показывает мне, что я грамотно сделал, решив не уходить на пенсию. Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей.
Закончится ли это положительным результатом? Хотелось бы в это верить, но я не знаю”, – рассказал Арум.
Напомним, Арум решил перенести поединок Ломаченко и Лопеса.
Источник: champion.com.ua