Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей – Арум о сложности изоляции с женой

Арум находится в самоизоляции уже вторую неделю

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Источник – ua-football.com.

Глава Top Rank Боб Арум находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавирус.

Об этом рассказал сам промоутер.

“Мне 88 лет, я увидел всякое. Нахожусь на самоизоляции уже вторую неделю. Жена тоже.

Это ситуация показывает мне, что я грамотно сделал, решив не уходить на пенсию. Я через многое прошел, но никогда не видел подобных вещей.

Закончится ли это положительным результатом? Хотелось бы в это верить, но я не знаю”, – рассказал Арум.