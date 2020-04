Соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

Источник – Чемпион.

Ексчемпіон мира по версии WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с популярным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championships.

Дата дебюта 48-летнего американского ветерана в BKFC еще неизвестна.

Отметим, что Шеннон неоднократно заявлял, что готов попробовать себя в таких боях.

Boom.

Lets Go Champ @TheCannonBriggs

Who do you want to see him fight🤔 pic.twitter.com/VWDy5Cymg8

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) April 6, 2020