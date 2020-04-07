Вторник, 7 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксСоперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях
Бокс

Соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

Ексчемпіон мира по версии WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с популярным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championships.

Дата дебюта 48-летнего американского ветерана в BKFC еще неизвестна.

Отметим, что Шеннон неоднократно заявлял, что готов попробовать себя в таких боях.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Джастин Гэтжи
Стало известно, кто станет заменой Хабибу в бою с Фергюсоном

Фьюри принял вызов от британского реслера

Кличко: Как страшно, что Фьюри продолжает мечтать о меня в сауне

Ломаченко: Хочу увидеть выражение лица Лопеса и его отца после нашего боя

Лопес: Я обеспечу драку Ломаченко

Закрыть