Соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

Источник – Чемпион.
Ексчемпіон мира по версии WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с популярным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championships.
Дата дебюта 48-летнего американского ветерана в BKFC еще неизвестна.
Отметим, что Шеннон неоднократно заявлял, что готов попробовать себя в таких боях.
Boom.
Lets Go Champ @TheCannonBriggs
Who do you want to see him fight🤔 pic.twitter.com/VWDy5Cymg8
— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) April 6, 2020
Источник: champion.com.ua