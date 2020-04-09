Хейни вернули титул чемпиона WBC в легком весе

Девин Хейни восстановлен чемпионом WBC

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Источник – ua.tribuna.com.

Американец Девин Хейни (24-0-0, 15 KO) восстановлен в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Американец освободил пояс в ноябре прошлого года из-за травмы плеча, в результате чего ему присвоили звание “чемпиона в отпуске” и предоставили право провести титульный бой после возвращения.

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Вакантный титул должны разыграть первые два номера рейтинга – Хавьер Фортуна и Люк Кэмпбелл, но через коронавирус бой перенесли.

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.