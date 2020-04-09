Четверг, 9 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХейни вернули титул чемпиона WBC в легком весе
Бокс

Хейни вернули титул чемпиона WBC в легком весе

AdminНет комментариев
Добавлено

Девин Хейни восстановлен чемпионом WBC

#Хейни

Источник – ua.tribuna.com.

Американец Девин Хейни (24-0-0, 15 KO) восстановлен в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Американец освободил пояс в ноябре прошлого года из-за травмы плеча, в результате чего ему присвоили звание “чемпиона в отпуске” и предоставили право провести титульный бой после возвращения.

Читайте также:  Джошуа – Миллер: названы дата и место боя

Актуально: Ломаченко: Хейни знает, что я готов драться с ним

Вакантный титул должны разыграть первые два номера рейтинга – Хавьер Фортуна и Люк Кэмпбелл, но через коронавирус бой перенесли.

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Исаия Чапман
Известный боец MMA вчера был убит в США

Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни вернул статус чемпиона WBC

Увайс Байсангуров
На 58 году жизни умер Увайс Байсангуров

Поветкин хочет бой-реванш с Кличко

Президент WBC: Усик – один из лучших боксеров современности

Закрыть