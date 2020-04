Руис призвал Джошуа провести третий бой

Руис хотел бы встретиться еще раз с Джошуа

#Руис, #Джошуа

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис предложил действующему обладателю титулов Энтони Джошуа провести третий бой.

Это Энди в Twitter.

I got the first one, you got the second. Let’s run it back a third time and see what’s up 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) April 13, 2020