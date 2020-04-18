Менеджер Чисоры уверен в его победе над Усиком

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй, который является соперником украинского чемпиона Александра Усика, оптимистически настроен на ближайший бой своего подопечного.

Несмотря на то, что букмекерские конторы считают фаворитом боя украинца, Хэй, который сам до недавнего времени боксировал в супертяжелом весе, пророчит победу своему соотечественнику.

Когда я смотрю на Дерека, я вижу, что он знает, что должен победить Усика. Никто этого не понимает, а это приятное чувство. У меня было такое же чувство перед Валуевым и Мормеком. Я знал, что мне нужно побить этих парней, но никто в это не верил. Это согревающее сердце чувство — знать то, что никто не знает. И у Дерека такой же взгляд в глазах. Про сорт здесь.

Напомним, изначально бой Усика против Чисоры был назначен на 23 мая, но в связи с пандемией коронавируса его отменили на неопределенный срок.