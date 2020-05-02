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Бокс

Экс-чемпион мира WBA получил три года тюрьмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Felix STURM in Aktion; Boxen, Supermittelgewicht WM - Rueckkampf der WBA, Felix Sturm (GER, Sieger nach Punkten) vs Fedor Chudinov (RUS) am 20.02.2016 in O b e r h a u s e n / Deutschland.

В Германии завершилось судовое расследование по делу об уклонению от уплаты налогов известнейшим немецким боксером Феликсом Штурмом.

Как сообщает боксеру, который не так давно владел поясами чемпиона мира в среднем и суперсреднем весе присудили три года тюрьмы. Феликс Штурм будет отбывать наказание в тюрьме Кельна. Сообщается, что спортсмен не заплатил налогов на сумму 1 миллион евро.

Стоить отметить, что один год из трех Феликс Штурм уже отбыл, пока шло расследование. Примечательно, что изначально мерой наказания, которую требовали прокуроры было десять лет тюрьмы.

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Тэги: налогискандалФеликс Штурм
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