Рамирес: Ломаченко может сломать Лопеса

Теофімо очень мотивирован
#Ломаченко, #Рамирес, #Лопес
Источник – Boxing News 24.
Опыт чемпиона WBO, WBA, WBC Василия Ломаченко поможет ему победить обладателя титула IBF Теофімо Лопеса.
Об этом заявил чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO).
“Ломаченко может сломать Лопеса. Возможно, Теофімо не будет готов. Лопес обладает мощным одиночным ударом. И все же Ломаченко более опытный. Теофімо очень мотивирован, но на мой взгляд, опыт окажется более важным фактором”, – сказал Рамирес.
Напомним, Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.
Источник: champion.com.ua