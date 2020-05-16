Рамирес: Ломаченко может сломать Лопеса

Теофімо очень мотивирован

#Ломаченко, #Рамирес, #Лопес

Источник – Boxing News 24.

Опыт чемпиона WBO, WBA, WBC Василия Ломаченко поможет ему победить обладателя титула IBF Теофімо Лопеса.

Об этом заявил чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO).

“Ломаченко может сломать Лопеса. Возможно, Теофімо не будет готов. Лопес обладает мощным одиночным ударом. И все же Ломаченко более опытный. Теофімо очень мотивирован, но на мой взгляд, опыт окажется более важным фактором”, – сказал Рамирес.