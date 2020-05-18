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Бокс

Украинский боксер: О боксе в нашей стране услышали благодаря Усику и Ломаченко

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Скороход – о популярности бокса в Украине

#Скороход, #Усик #Ломаченко

Источник – xsport.ua.

У украинцев такой менталитет, что не особенно любят спорт.

Об этом заявил украинский боксер первого среднего веса Станислав Скороход.

“У нас такой менталитет, что у нас не особенно любят спорт. Ну, может быть, футбол любят. А про бокс услышали благодаря Усику и Ломаченко. А так у нас бокс не особо был развит.

У нас особо денег на этом не зарабатывают. Вот К2 проводят бои, но уже в ближайшее время они начали проводить шоу совместно с кимись.

Людям легче в телевизоре посмотреть, чем идти на шоу. У нас не такие фанаты, как в США. У нас все хотят где-то попросить билет, а не покупать”, – сказал Скороход.

Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.

Источник: champion.com.ua
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