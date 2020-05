Шварценеггер присоединился к поздравление Виталия Кличко с Днем Киева

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко записал в Instagram видео-поздравление жителям столицы с Днем Киева.

И предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина до своего родного города. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!

