Шварценеггер присоединился к поздравление Виталия Кличко с Днем Киева

Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко записал в Instagram видео-поздравление жителям столицы с Днем Киева.
“Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина до своего родного города. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.
Киев – это город, который знают и любят во всем мире.
Киев – это каждый из нас!
Мы любим тебя, Киев!”,- написал Кличко.
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И предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина до своего родного города. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!
Источник: champion.com.ua