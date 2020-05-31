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Бокс

Шварценеггер присоединился к поздравление Виталия Кличко с Днем Киева

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Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко записал в Instagram видео-поздравление жителям столицы с Днем Киева.

“Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина до своего родного города. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.

Киев – это город, который знают и любят во всем мире.

Киев – это каждый из нас!

Мы любим тебя, Киев!”,- написал Кличко.

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И предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина до своего родного города. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!

Shared A post by Виталий Кличко (@vitaliyklitschko) on May 31, 2020 at 12:31am PDT

Источник: champion.com.ua
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