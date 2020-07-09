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Бокс

Арум назвал новую дату боя Ломаченко – Лопес

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Объединительный бой откладывается

#Лопес, #Ломаченко, #Арум

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) и обладатель титулов WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) не смогут встретиться в сентябре.

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум.

“Ранее рабочей датой боя Ломаченко – Лопес было 19 сентября. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата – 3 октября.

Сейчас мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством зрителей. Надеюсь, мы сможем пустить на арену хотя бы 2000-2500 человек”, – сказал Арум.

Напомним, Беринчик сразится за право боя с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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