Команды Беринчика и Таго начали переговоры о поединке

Источник – Чемпион.

Команды Дениса Беринчика и Эмануэля Таго начали переговоры о поединке за право стать официальным претендентом на титул Чемпиона мира WBO в легком весе.

Об этом сообщает сайт boxingscene.com.

Это стало возможным после того, как Райан Гарсиа снял свою кандидатуру. И по правилам Всемирной боксерской организации следующие два претендента должны начать диалог. Сейчас, представитель Ганы Эммануэль Таго (31-1, 15 KO) занимает третью строчку рейтинга, в то время как Денис Беринчик занимает четвертую позицию.

“После того, как Райан Гарсия официально отказался от борьбы с Таго письмом к WBO от его промоутерской компании Golden Boy Promotions, мы уже начали переговоры с командой Дениса Беринчика”, – рассказал BoxingScene менеджер Таго Питер Кан. – Александр Красюк проявил большую заинтересованность в том, чтобы этот бой состоялся”. “Если есть возможность побороться за титул, Беринчик не сомневается по этому поводу”, – отметил Александр Красюк. – Он готов, и имеет большое желание это сделать. Я проинформировал президента WBO Пако Валкарселя, что Денис готов принять вызов. И мы уже имели разговор с Питером Каном и договорились публично объявить, что оба боксера готовы принять этот бой. Мы надеемся на официальное решение WBO”.