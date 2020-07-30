Ломаченко назван лучшим боксером мира в легком весе

Boxingtalk признало украинского боксера первым номером в списке лучших
#Ломаченко
Источник – iSport.ua.
Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим в мире в своем дивизионе.
Об этом сообщает Boxingtalk.
Стоит также отметить, что на 35-е место издания разместили еще одного украинца Дениса Беринчика.
ТОП-10 рейтинга легковесов по версии Boxingtalk:
1. Василий Ломаченко
2. Теофімо Лопес
3. Джервонта Дэвис
4. Девин Хейни
5. Хавьер Фортуна
6. Хорхе Линарес
7. Ричард Ком
8. Люк Кэмпбелл
9. Эммануэль Тагое
10. Ли Селби
…
35. Денис Беринчик
Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.
Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.
Источник: champion.com.ua