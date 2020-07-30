Ломаченко назван лучшим боксером мира в легком весе

Boxingtalk признало украинского боксера первым номером в списке лучших

#Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим в мире в своем дивизионе.

Об этом сообщает Boxingtalk.

Стоит также отметить, что на 35-е место издания разместили еще одного украинца Дениса Беринчика.

ТОП-10 рейтинга легковесов по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко

2. Теофімо Лопес

3. Джервонта Дэвис

4. Девин Хейни

5. Хавьер Фортуна

6. Хорхе Линарес

7. Ричард Ком

8. Люк Кэмпбелл

9. Эммануэль Тагое

10. Ли Селби

…

35. Денис Беринчик

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.