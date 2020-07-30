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Ломаченко назван лучшим боксером мира в легком весе

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Boxingtalk признало украинского боксера первым номером в списке лучших

#Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко признан лучшим в мире в своем дивизионе.

Об этом сообщает Boxingtalk.

Стоит также отметить, что на 35-е место издания разместили еще одного украинца Дениса Беринчика.

ТОП-10 рейтинга легковесов по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко

2. Теофімо Лопес

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3. Джервонта Дэвис

4. Девин Хейни

5. Хавьер Фортуна

6. Хорхе Линарес

7. Ричард Ком

8. Люк Кэмпбелл

9. Эммануэль Тагое

10. Ли Селби

35. Денис Беринчик

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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