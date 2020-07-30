Лопес: Люди думают, что Ломаченко в Украине, но он уже вернулся в США

Украинец живет в гостевом домике своего менеджера

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Fightnews.

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко уже приехал в США и отсиживается у своего менеджера Егіса Клімаса.

Об этом заявил чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Безусловно, после боя с Ломаченко я могу остаться в легком весе. Накануне поединка с Ричардом Комми я очень легко сделал вес. Я не ожидал, что это будет так просто. Так что я однозначно снова могу очень гладко уложиться в 135-фунтовый лимит. Я не могу дождаться поединка с Ломаченко. Надо убедиться, что маленькая примадонна не скрывается в гостиной Егіса Клімаса. Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике. Люди думают, что “Лома” находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США”, – сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.