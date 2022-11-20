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Бокс

Рома близка к трансферу форварда Буде-Глимт Сольбаккена

Контракт будет рассчитан до 2027 года #Буде-Глимт, #Буде-Глимт, # #Ола Сольбаккен

Источник — Чемпион.

Нападающий Буде-Глимт Ола Сольбаккен близок к трансферу в Рому.

Об этом сообщает журналист Николо Скир.

Норвежец вскоре прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр .

Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Источник: champion.com.ua

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