Рома близка к трансферу форварда Буде-Глимт Сольбаккена

Источник — Чемпион.

Нападающий Буде-Глимт Ола Сольбаккен близок к трансферу в Рому.

Об этом сообщает журналист Николо Скир.

Норвежец вскоре прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр .

Контракт будет рассчитан до 2027 года.

✍️ Ola #Solbakken will land in # Рома ежедневно продлить труд с #ASRoma в течение 48 часов: expexted médics and signing until 2027 (€1M/year). #transfers https://t.co/HqE1PqdSAj

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2022