Рома близка к трансферу форварда Буде-Глимт Сольбаккена

Контракт будет рассчитан до 2027 года #Буде-Глимт, #Буде-Глимт, # #Ола Сольбаккен

Источник — Чемпион.

Нападающий Буде-Глимт Ола Сольбаккен близок к трансферу в Рому.

Об этом сообщает журналист Николо Скир.

Норвежец вскоре прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр .

Контракт будет рассчитан до 2027 года.