Бокс
Рома близка к трансферу форварда Буде-Глимт Сольбаккена
Контракт будет рассчитан до 2027 года #Буде-Глимт, #Буде-Глимт, # #Ола Сольбаккен
Источник — Чемпион.
Нападающий Буде-Глимт Ола Сольбаккен близок к трансферу в Рому.
Об этом сообщает журналист Николо Скир.
Норвежец вскоре прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр .
Контракт будет рассчитан до 2027 года.
✍️ Ola #Solbakken will land in # Рома ежедневно продлить труд с #ASRoma в течение 48 часов: expexted médics and signing until 2027 (€1M/year). #transfers https://t.co/HqE1PqdSAj
— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2022