Бокс
Климас: Ломаченко сказал, что ему нужно отдохнуть от бокса и взять паузу
Эгис Климас прокомментировал предстоящие бои Василия Ломаченко Сегодня 13:25 123 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Эгис Климас
Источник — tribuna.com.
Эксчемпион мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) взял паузу в боксе после поражения от Дэвина Хейни(30-0, 15 КО).
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
«После плохого решения судей в Неваде Ломаченко сказал, что ему нужно отдохнуть от бокса и взять паузу. Он сообщил, что до конца года не будет даже говорить о бое».
Итак, по завершении года мы начнем переговоры и посмотрим, какие варианты будут доступны, но Ломаченко, безусловно, останется в легком весе.
Интересно ли нам бой с Камбососом? Мы можем поехать в Австралию или, может быть, этот поединок заинтересует Саудовскую Аравию.Сейчас нельзя предсказать происходящее в боксе.Когда Ломаченко скажет: «Да, я выйду сражаться», мы начнем искать ему бои». сказал Климас.
Раньше Арум анонсировал бой Ломаченко против Шакура.