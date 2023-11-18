Климас: Ломаченко сказал, что ему нужно отдохнуть от бокса и взять паузу

Эгис Климас прокомментировал предстоящие бои Василия Ломаченко 123 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Эгис Климас

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) взял паузу в боксе после поражения от Дэвина Хейни(30-0, 15 КО).

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

«После плохого решения судей в Неваде Ломаченко сказал, что ему нужно отдохнуть от бокса и взять паузу. Он сообщил, что до конца года не будет даже говорить о бое».

Итак, по завершении года мы начнем переговоры и посмотрим, какие варианты будут доступны, но Ломаченко, безусловно, останется в легком весе.

Интересно ли нам бой с Камбососом? Мы можем поехать в Австралию или, может быть, этот поединок заинтересует Саудовскую Аравию.Сейчас нельзя предсказать происходящее в боксе.Когда Ломаченко скажет: «Да, я выйду сражаться», мы начнем искать ему бои». сказал Климас.