Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO

Денис Беринчик поднялся на второе место в рейтинге 365 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик

Источник — WBO.

Всемирная боксерская организация опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса.

Об этом сообщает прессслужба WBO.

Климас: Ломаченко сказал, что ему нужно отдохнуть от бокса и взять паузу

Рейтинг возглавил бывший чемпион Василий Ломаченко, Денис Беринчик поднялся на второе место. Исаак Круз идет третьим.

Чемпионом WBO в легком дивизионе является Дэвин Хейни

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /strong>