Бокс
Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO
Денис Беринчик поднялся на второе место в рейтинге Сегодня 18:16 365 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик
Источник — WBO.
Всемирная боксерская организация опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса.
Об этом сообщает прессслужба WBO.
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Рейтинг возглавил бывший чемпион Василий Ломаченко, Денис Беринчик поднялся на второе место. Исаак Круз идет третьим.
Чемпионом WBO в легком дивизионе является Дэвин Хейни
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