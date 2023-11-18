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Бокс

Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO

Денис Беринчик поднялся на второе место в рейтинге Сегодня 18:16 365 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик

Источник — WBO.

Всемирная боксерская организация опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса.

Об этом сообщает прессслужба WBO.

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Рейтинг возглавил бывший чемпион Василий Ломаченко, Денис Беринчик поднялся на второе место. Исаак Круз идет третьим.

Чемпионом WBO в легком дивизионе является Дэвин Хейни

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Источник: champion.com.ua

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