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Эксчемпион мира не верит, что бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля
Карл Фроч прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 13:38 234 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.
Титульное сражение между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в определенный срок.
Об этом рассказал бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA во втором среднем весе британец Карл Фроч.
«Слушайте, Тайсону нужно пройти через Новый год и Рождество, не расслабляясь, не выпивая, не переедая. Конечно, Фьюри не нужно гонять вес, но все же для оптимальной формы ему необходимо сбросить несколько килограммов.
А это будет нелегко.У него прекрасная семья – жена и семеро детей, и ему захочется хорошо провести время на Новый год и Рождество. Захочет ли он тренироваться без перерыва, чтобы подойти в полной готовности к февралю? Я не уверен. Думаю, бой будет перенесен на март. заявил Фроч.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.