Эксчемпион мира не верит, что бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля

Карл Фроч прокомментировал бой Усик — Фьюри 234 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.

Титульное сражение между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в определенный срок.

Об этом рассказал бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA во втором среднем весе британец Карл Фроч.

«Слушайте, Тайсону нужно пройти через Новый год и Рождество, не расслабляясь, не выпивая, не переедая. Конечно, Фьюри не нужно гонять вес, но все же для оптимальной формы ему необходимо сбросить несколько килограммов.

А это будет нелегко.У него прекрасная семья – жена и семеро детей, и ему захочется хорошо провести время на Новый год и Рождество. Захочет ли он тренироваться без перерыва, чтобы подойти в полной готовности к февралю? Я не уверен. Думаю, бой будет перенесен на март. заявил Фроч.