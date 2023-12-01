Красюк: Усик будет относиться к Фьюри со всей серьезностью

Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии 246 Фото — Getty Images #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Источник

Источник — boxingscene.com.

Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не будет недооценивать обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО).< /p>

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Позвольте мне сказать, что бой с Нганну не изменил мнения Усика. Он очень рассудительный и мудрый человек, понимающий, что иногда случаются ужасные дни, и для Тайсона это был совершенно плохой день. На это могут быть разные причины, но это был один из худших выступлений Фюри, которое мы когда-либо видели, но это не значит, что 17 февраля мы увидим Тайсона, сражавшегося с Фрэнсисом.

Мы всей командой обсудили этот вопрос и считаем, что это будет самое большое и сложное сражение в карьере Фюри. Он знает, как усердно ему придется тренироваться и работать, чтобы выйти на ринг с объединенным чемпионом в сверхтяжелом весе и бывшим абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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Тайсон — это тот человек, который недооценил Нганну и не думал, что он боксер, но Усик – боксер, и он будет относиться к нему со всей серьезностью, с которой только может.

Есть разница в размерах, весе, боксерском опыте, IQ, работе ног и любительском опыте. Если сложить все факторы в таблицу, 100% ответа не будет – ответ будет найден в течение 12 раундов, а это борьба за абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе, и вы не можете гарантировать, кто победит, но я уверен в победе Александра, потому что знаю, как много работы делает Усик на собрании и сколько трудностей он одолевает.< /p>

Я не могу спорить с Тайсоном, что победитель зависит от Бога, но Усик стал другим и является бывшим абсолютным чемпионом в тяжелом весе и объединенным чемпионом в сверхтяжелом дивизионе, но он так скромен. Но я знаю, что Тайсон сможет преодолеть свое высокомерие и стать учеником в тренировочном лагере, и мы этого хотим. Мы хотим, чтобы это сражение было ужасным, тяжелым и чтобы мы смогли победить Тайсона Фюри в его лучших проявлениях, потому что ценность победы становится очень высокой», — сказал Красюк.