Экс-чемпион мира: «Рассечение – удача для Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук поделился мнением о переносе поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«На данном этапе, глядя на Фьюри, хочу сказать, что рассечение – удача для него. До меня дошли слухи, что Тайсон не слишком хорошо смотрелся в тренировочном лагере. В спарринге, где он получил сечку, Тайсон тоже выглядел неубедительно. Так что чем больше у него времени для тренировок, тем лучше. Но только в том случае, если Фьюри будет полностью сфокусирован, а сделать это сложно морально», – заявил Брук.

Как известно, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее сообщалось, что Александр Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь.

sport.ua