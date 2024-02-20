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Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи высказался о будущем поединке за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик проиграет Фьюри и завершит карьеру в мае. Он уйдет на пенсию раньше Теренса Кроуфорда. Он завершит карьеру следующим.

Александр – серьезный парень. Но я думаю, что сразу после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуть титулы. Фьюри слишком большой для него. Усик проделал отличную работу в хэвивейте, получил три титула, но ему будет очень сложно с этим великаном.

Тайсон может снова заявить о завершении карьеры. Не поймите меня неправильно, но этот парень уходит на пенсию каждые две недели.

Я считаю, что Усику не победить в этом поединке, даже несмотря на то, что Фьюри показал ужасное выступление против Нганну. Сейчас Тайсон получил такую необходимую мотивацию», – предсказал Малиньяджи.

Как известно, бой Александра Усика с Тайсоном ФЬюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

Ранее Пол Малиньяджи высмеял Тайсона Фьюри.

sport.ua

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