Бокс
Жена Усика отреагировала на протесты польских фермеров
Екатерина Усик, жена украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировала на протесты польских фермеров на границе с Украиной:
«Так больно на это смотреть. Я вижу, что нам со всех сторон с соседями повезло».
Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП Медыка – Шегини и высыпали часть зерна из грузового поезда на железной дороге, на место происшествия прибыла полиция. Позже поляки неоднократно повторяли акцию с высыпанием украинского зерна.
Ближайший бой Александра Усика должен состояться 18 мая 2024 года, когда в ринге он встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.