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Жена Усика отреагировала на протесты польских фермеров

Instagram. Екатерина и Александр Усики

Екатерина Усик, жена украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировала на протесты польских фермеров на границе с Украиной:

«Так больно на это смотреть. Я вижу, что нам со всех сторон с соседями повезло».

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП Медыка – Шегини и высыпали часть зерна из грузового поезда на железной дороге, на место происшествия прибыла полиция. Позже поляки неоднократно повторяли акцию с высыпанием украинского зерна.

Ближайший бой Александра Усика должен состояться 18 мая 2024 года, когда в ринге он встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

sport.ua

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