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Футбол

Динамо опровергло информацию об интересе к Иванисене

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Иванисеня

Один из лидеров “Зари” Дмитрий Иванисеня останется в своем клубе скорей всего, как минимум до конца сезона.

Несмотря на слухи, которые предрекали игроку переход в киевское “Динамо”, вице-чемпионам Украины, как оказалось, полузащитник “Зари” не интересен, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Продавать или обменивать футболистов «Динамо» не планирует, как и не интересуется полузащитником «Зари» Дмитрием Иванисеней.

Ранее сообщалось, что за Иванисеню “Динамо” предложит миллион евро и права на Тимчика.

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Тэги: ДинамоДмитрий ИванисеняЗаря
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