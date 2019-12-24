Караваев: Задача выиграть УПЛ не изменилось

Игрок “Динамо” Александр Караваев рассчитывает на золото с УПЛ с командой. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Перейдя в “Динамо”, вы сказали, что хотите стать чемпионом вместе с клубом. Задача на этот сезон не отменяется?

– Конечно, нет. Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать, как сыграем последний тур.

– Ваши функции на поле как-то изменились после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко?

– В общем – нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более-менее одинаковые, – сказал Караваев.

Сейчас от “горняков” “Динамо” отстает на 14 очков.