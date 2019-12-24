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Футбол

Караваев: Задача выиграть УПЛ не изменилось

Евгений НикитюкНет комментариев
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Игрок “Динамо” Александр Караваев рассчитывает на золото с УПЛ с командой. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Перейдя в “Динамо”, вы сказали, что хотите стать чемпионом вместе с клубом. Задача на этот сезон не отменяется?
– Конечно, нет. Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать, как сыграем последний тур.

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– Ваши функции на поле как-то изменились после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко?
– В общем – нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более-менее одинаковые, – сказал Караваев.

Сейчас от “горняков” “Динамо” отстает на 14 очков.

Источник: sportanalytic.com
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