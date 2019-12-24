Официально: Никита Кравченко перешел в Олимпик

Киевское “Динамо” в последние дни календарного года активно трудоустраивает игроков молодежной команды в составе клубов УПЛ.
Как уже сообщалось ранее, воспитанник “Динамо” Роман Вантух сегодня на правах аренды перешел в “Александрию”, но на этот деятельность киевского клуба не закончилась.
Официальный сайт “Динамо” сообщает о трудоустройстве Никиты Кравченко, который продолжит свою карьеру в “Олимпике”. Молодой защитник перешел в донецкий клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона.