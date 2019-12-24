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Футбол

Официально: Никита Кравченко перешел в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Кравченко

Киевское “Динамо” в последние дни календарного года активно трудоустраивает игроков молодежной команды в составе клубов УПЛ.

Как уже сообщалось ранее, воспитанник “Динамо” Роман Вантух сегодня на правах аренды перешел в “Александрию”, но на этот деятельность киевского клуба не закончилась.

Официальный сайт “Динамо” сообщает о трудоустройстве Никиты Кравченко, который продолжит свою карьеру в “Олимпике”. Молодой защитник перешел в донецкий клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона.

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Отметим, что ранее Романа Вантуха и Никиту Кравченко сватали в СК “Днепр-1”.

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Тэги: главноеДинамоНикита КравченкоОлимпик
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