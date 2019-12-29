АПЛ. 20 тур. “Лестер” и ” МЮ победили, осечка “Тоттенхэма”

Очередной тур чемпионата Англии стартовал сразу же после завершения предыдущего. Сообщает сайт EURO.com.ua

В нем “Лестер” и “Манчестер Юнайтед” одержали победы, а вот “Тоттенхэм” спасся в игре с “Норвичем”.

Чемпионат Англии

20 тур

“Брайтон” – “Борнмут” – 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

“Ньюкасл” – “Эвертон” – 1:2

Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 74

“Саутгемптон” – “Кристал Пэлас” – 1:1

Голы: Інгс, 74 – Томкинс, 50

“Уотфорд” – “Астон Вилла” – 3:0

Голы: Дини, 42, 67 (пен), Сарр, 71

“Вест Хэм” – “Лестер” – 1:2

Голы: Форнальс, 45 – Іхеаначо, 40, Грей, 56

“Норвич” – “Тоттенхэм” – 2:2

Голы: Вранчіч, 18, Ор’є, 61 (аг) – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пен)

“Бернли” – “Манчестер Юнайтед” – 0:2

Голы: Марсіаль, 44, Решфорд, 90+5