АПЛ. 20 тур. “Лестер” и ” МЮ победили, осечка “Тоттенхэма”

Очередной тур чемпионата Англии стартовал сразу же после завершения предыдущего. Сообщает сайт EURO.com.ua
В нем “Лестер” и “Манчестер Юнайтед” одержали победы, а вот “Тоттенхэм” спасся в игре с “Норвичем”.
Чемпионат Англии20 тур
“Брайтон” – “Борнмут” – 2:0Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
“Ньюкасл” – “Эвертон” – 1:2Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 74
“Саутгемптон” – “Кристал Пэлас” – 1:1Голы: Інгс, 74 – Томкинс, 50
“Уотфорд” – “Астон Вилла” – 3:0Голы: Дини, 42, 67 (пен), Сарр, 71
“Вест Хэм” – “Лестер” – 1:2Голы: Форнальс, 45 – Іхеаначо, 40, Грей, 56
“Норвич” – “Тоттенхэм” – 2:2Голы: Вранчіч, 18, Ор’є, 61 (аг) – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пен)
“Бернли” – “Манчестер Юнайтед” – 0:2Голы: Марсіаль, 44, Решфорд, 90+5
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