Беньямин Вербич вошел в ТОП-5 игроков Словении по итогам года

Несмотря на смазанную первую половину сезона в составе киевского “Динамо”, полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич все же оказался в числе лучших футболистов своей страны.

Как сообщает авторитетное словенское издание Ekipa24, Беньямин Вербич занял пятое место в рейтинге игроков года. Первое место досталось Йосипу Иличичу, второе Яну Облаку, третье Самиру Хандановичу, четвертое Андражу Шпорару.

В нынешнем сезоне на счету Вербича 13 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и две результативные передачи.