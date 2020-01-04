Новое на сайте

еще
Суббота, 4 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБеньямин Вербич вошел в ТОП-5 игроков Словении по итогам года
Футбол

Беньямин Вербич вошел в ТОП-5 игроков Словении по итогам года

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Беньямин Вербич

Несмотря на смазанную первую половину сезона в составе киевского “Динамо”, полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич все же оказался в числе лучших футболистов своей страны.

Как сообщает авторитетное словенское издание Ekipa24, Беньямин Вербич занял пятое место в рейтинге игроков года. Первое место досталось Йосипу Иличичу, второе Яну Облаку, третье Самиру Хандановичу, четвертое Андражу Шпорару.

В нынешнем сезоне на счету Вербича 13 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: Беньямин ВербичДинамоСборная Словении
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Крис Филиппс
Трансферная цель Зари перебралась в Бельгию

Владислав Нехтий
Четыре игрока покинули ряды Колоса

Ребров
Сергей Ребров – лучший тренер Ференцвароша последнего десятилетия по версии болельщиков

Ибрагим Каргбо
Динамо возьмет на зимние сборы Ибрагима Каргбо

Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен станет игроком Интера

Закрыть