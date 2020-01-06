Кадар прошел медосмотр в Фехерваре

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время перейдет в «Фехерваре».

По данным NB1, игрок успешно прошел медосмотр в команде, в расположение которой он прибыл 4 или 5 января.

Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время. Об условиях перехода не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне игрок сделал 1 ассист в 20 матчах. Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

Добавим, цвета «Фехервара» защищает украинец Иван Петряк.