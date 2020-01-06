Новое на сайте

еще
Понедельник, 6 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКадар прошел медосмотр в Фехерваре
Футбол

Кадар прошел медосмотр в Фехерваре

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время перейдет в «Фехерваре».

По данным NB1, игрок успешно прошел медосмотр в команде, в расположение которой он прибыл 4 или 5 января.

Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время. Об условиях перехода не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне игрок сделал 1 ассист в 20 матчах. Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

Добавим, цвета «Фехервара» защищает украинец Иван Петряк.

загрузка...
Тэги: ДинамоТамаш Кадар
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Умар Садик
Динамо интересуется форвардом белградского Партизана

Шаблий объяснил, чего Гармашу не хватало в “Динамо”

Сидклей
Сидклей сегодня станет игроком Коринтианса

Реал готовит досрочное возвращение Лунина с аренды

Денис Гармаш
Официально: Денис Гармаш перешел в Ризеспор

Закрыть