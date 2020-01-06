Кадар прошел медосмотр в Фехерваре

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в ближайшее время
перейдет в «Фехерваре».
По данным NB1, игрок успешно прошел медосмотр в команде, в
расположение которой он прибыл 4 или 5 января.
Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее
время. Об условиях перехода не сообщается.
Напомним, в текущем сезоне игрок сделал 1 ассист в 20 матчах.
Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.
Добавим, цвета «Фехервара» защищает украинец Иван Петряк.
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