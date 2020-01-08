Официально: Сидклей перешел в Коринтианс

Киевское “Динамо” продолжает трудоустраивать игроков, которые не подошли главному тренеру клуба Алексею Михайличенко.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины, бразильский латераль Сидклей, который в нынешнем сезоне не сыграл ни единой минуты за команды, подписал арендное соглашение с бразильским “Коринтиансом”. Срок аренды рассчитан до конца календарного года.

Напомним, ранее сообщалось, что ради того, чтобы вернуться в чемпионат Бразилии Сидклей согласился на существенное понижение заработной платы. Сколько “Динамо” получило за аренду своего игрока неизвестно.