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Футбол

Колос попрощался с ещё двумя игроками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу коваливский “Колос” продолжает избавляться от игроков, которые не входят в планы главного тренера команды Руслана Костышина.

Как сообщает официальный сайт “Колоса”, расположение клуба покинули воспитанник киевского “Динамо” Андрей Сахневич и воспитанник “Днепра” Александр Мигунов, обеим игрокам предоставлен статус свободных агентов.

Отметим, что это не первые потери для клуба, ранее официальный сайт клуба объявил об уходе защитника Владислава Охрончука, полузащитников Джемаля Кизилатеша, Вячеслава Рябова и нападающего Владислава Нехтия.

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Тэги: Александр МигуновАндрей СахневичКолос
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