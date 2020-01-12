Новое на сайте

еще
Воскресенье, 12 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛацио установил клубный рекорд
Футбол

Лацио установил клубный рекорд

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Симоне Индзаги

Нынешний сезон итальянской Серии А обещает стать самым интересным и непредсказуемым за последние годы.

Мало того, что в текущем сезоне миланский “Интер” составляет конкуренцию туринскому “Ювентусу”, так к тому же и римский “Лацио” удивляет своими результатами.

Вчера столичный клуб обыграл неаполитанский “Наполи” (0:1), благодаря голу Иммобиле. Эта победа стала для “орлов” десятой кряду, что является лучшим результатом за всю историю клуба. Девять побед кряду “Лацио” имел в сезоне-1998/99 под руководством Свена-Йорана Эрикссона.

Читайте также:  Раньери в "Динамо", Блохин в ПАОК и другие трансферные слухи дня

Отставание “Лацио” от лидеров составляет три очка.

загрузка...
Тэги: ЛациорекордыСимоне Индзаги
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Мохаммед Кадири
Африканский легионер вернулся в расположение Динамо

Александр Головко
Оболонь-Бровар готовит громкое назначение

Александр Рябоконь
Десна в ближайшее время подпишет двух новичков

Андрей Лунин
Андрей Лунин вывел Вальядолид в 1/16 финала Кубка Испании

Как Лунин выиграл серию пенальти в Кубке Испании (ВИДЕО)

Закрыть