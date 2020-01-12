Лацио установил клубный рекорд

Нынешний сезон итальянской Серии А обещает стать самым интересным и непредсказуемым за последние годы.

Мало того, что в текущем сезоне миланский “Интер” составляет конкуренцию туринскому “Ювентусу”, так к тому же и римский “Лацио” удивляет своими результатами.

Вчера столичный клуб обыграл неаполитанский “Наполи” (0:1), благодаря голу Иммобиле. Эта победа стала для “орлов” десятой кряду, что является лучшим результатом за всю историю клуба. Девять побед кряду “Лацио” имел в сезоне-1998/99 под руководством Свена-Йорана Эрикссона.

Отставание “Лацио” от лидеров составляет три очка.