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Футбол

Официально: Зураб Очигава – игрок Левадии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Зураб Очигава

Не долго оставался без рабочего места воспитанник киевского “Динамо” Зураб Очигава.

Как сообщает официальный сайт гранда эстонского футбола “Левадии”, Зураб Очигава подписал контракт с их клубом сроком на один год. Защитник перешел в клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, последние полгода Зураб Очигава провел в составе полтавской “Ворсклы”, где ему закрепиться на удалось, всего лишь три поединка и как результат расторжение контракта по обоюдному согласию.

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Тэги: ВорсклаЗураб ОчигаваЛевадия
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