Украинский хавбек трижды отказал московскому “Спартаку”

Украинский полузащитник “Шерифа” Андрей Близниченко несколько раз мог пойти на серьезное повышение. Сообщает сайт EURO.com.ua

Отец футболиста утверждает, что его трижды звал к себе “Спартак”, но в таком случае нужно было брать российский паспорт.

Оказывается, что услугами Близниченко интересовался даже “Монако”, однако до реального предложения дело не дошло.

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