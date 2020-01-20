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Футбол

Украинский хавбек трижды отказал московскому “Спартаку”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский полузащитник “Шерифа” Андрей Близниченко несколько раз мог пойти на серьезное повышение. Сообщает сайт EURO.com.ua

Отец футболиста утверждает, что его трижды звал к себе “Спартак”, но в таком случае нужно было брать российский паспорт.

Оказывается, что услугами Близниченко интересовался даже “Монако”, однако до реального предложения дело не дошло.

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Источник: sportanalytic.com
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