Экс-бомбардир Агробизнеса проходит смотрины в Черноморце

Следующим новичком одесского “Черноморца” может стать бывший нападающий волочиского “Агробизнеса” Игорь Сикорский.

По информации Tribuna.com, 31-летний нападающий находится на просмотре в одесском клубе. После того, как он расторг контракт с “Агробизнесом”, он является свободным агентом.

Отметим, что нынешний наставник “Черноморца” Остап Маркевич летом приглашал игрока в “Агробизнес”, где Сикорский стал лучшим бомбардиром команды, забив восемь голов. С ним расторгли контракт из-за поездки в Россию и фото в Инстаграм, где он был запечатлен в Зимнем дворце.