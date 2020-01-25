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Футбол

Экс-бомбардир Агробизнеса проходит смотрины в Черноморце

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Сикорский

Следующим новичком одесского “Черноморца” может стать бывший нападающий волочиского “Агробизнеса” Игорь Сикорский.

По информации Tribuna.com, 31-летний нападающий находится на просмотре в одесском клубе. После того, как он расторг контракт с “Агробизнесом”, он является свободным агентом.

Отметим, что нынешний наставник “Черноморца” Остап Маркевич летом приглашал игрока в “Агробизнес”, где Сикорский стал лучшим бомбардиром команды, забив восемь голов. С ним расторгли контракт из-за поездки в Россию и фото в Инстаграм, где он был запечатлен в Зимнем дворце.

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Тэги: АгробизнесИгорь СикорскийЧерноморец
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