СМИ: “Динамо” не будет покупать игроков зимой

Киевское “Динамо” больше не будет подписывать новых игроков этой зимой. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным телеграмм-канала Динамо Inside, руководство киевлян решило отказаться от трансферов из двух причин.

Во-первых через сложную финансовую ситуацию в клубе , а также через наличие в составе команды нескольких высокооплачиваемых легионеров, которым необходимо платить зарплату.

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Речь идет о том, что бюджеты”Динамо” верстались с учетом хотя бы одного попадания команды в групповой этап Лиги чемпионов. Как известно, этого не произошло, а следовательно и дополнительных финансовых поступлений в виде бонусов за участие в ЛЧ не было.