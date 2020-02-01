Эксперт: “Шахтеру” будет трудно без Тете и Додо

Украинский тренер Владимир Пятенко считает, что “Шахтеру” пока не стоит продавать бразильцев Додо и Тете. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Клубу нужно четко понимать, когда и зачем отпускать молодых легионеров, которые сами недавно стали заменой более опытных и звездных игроков. Без Додо и Тете “Шахтеру” будет трудно.

К тому же, неизвестно, сколько, в случае продажи удастся выручить за этих исполнителей. Завтра, образно говоря, их можно продать вдвое дороже, чем сегодня”, – сказал Пятенко.

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Напомним, ранее в прессе писали об интересе со стороны европейских клубов к вышеупомянутых игроков “горняков”.