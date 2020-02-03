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Футбол

Бомбардир молодежной команды Динамо покинет клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Янаков

С целью получения игровой практики на более высоком уровне, чем молодежный чемпионат Украины, воспитанник “Динамо” Денис Янаков в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации Динамомании, форвард молодежной команды киевлян будет отдан в аренду. Пока название возможного работодателя не сообщается.

Напомним, в прошлом сезоне Денис Янаков в составе “Арсенал-Киев” провел пять матчей, в нынешнем сезоне за молодежную команду “Динамо” он забил восемь голов, что является третьим результатом молодежной лиги.

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Тэги: Денис ЯнаковДинамо
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