Бомбардир молодежной команды Динамо покинет клуб

С целью получения игровой практики на более высоком уровне, чем молодежный чемпионат Украины, воспитанник “Динамо” Денис Янаков в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации Динамомании, форвард молодежной команды киевлян будет отдан в аренду. Пока название возможного работодателя не сообщается.

Напомним, в прошлом сезоне Денис Янаков в составе “Арсенал-Киев” провел пять матчей, в нынешнем сезоне за молодежную команду “Динамо” он забил восемь голов, что является третьим результатом молодежной лиги.