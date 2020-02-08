Эксперт: Шевченко нет замены в сборной Украины

Известный футбольный эксперт Всеволод Кевлич поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сборная Украины выиграла отборочный турнир к Евро-2020. Хочется, чтобы команда росла дальше. Каждый футболист, которого вызывает Андрей Шевченко в сборную, получает знания и навыки, становится сильнее. Формируется потенциальный костяк для успехов не только на нынешнем Евро. Главное – заложить свой фундамент игры, чтобы команда имела четкое представление, как действовать на поле. Тогда и результат придет.



Что будет после Евро? Шевченко – профессионал. Он честно отработает контракт до конца. Проблема в другом: не видно ему замены”, – считает Кевлич.

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