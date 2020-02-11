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Футбол

Известный итальянский специалист войдет в тренерский штаб СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луиджи Ночентини

Главный тренер днепровского СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко в ближайшее время получит весьма впечатляющее усиление для своего тренерского штаба.

Как сообщает неофициальный сайт “Днепра”, в ближайшее время к команде должен присоединится авторитетный итальянский специалист по тактике Луиджи Ночентини. Пока условия возможного сотрудничества не разглашаются.

Отметим, Лужиджи Ночентини имеет достаточно впечатляющее досье, которое включает опыт работы в “Челси” и “Наполи”, где он помогал Маурицио Сарри.

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Тэги: главноеЛуиджи Ночентини
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