Известный итальянский специалист войдет в тренерский штаб СК Днепр-1

Главный тренер днепровского СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко в ближайшее время получит весьма впечатляющее усиление для своего тренерского штаба.

Как сообщает неофициальный сайт “Днепра”, в ближайшее время к команде должен присоединится авторитетный итальянский специалист по тактике Луиджи Ночентини. Пока условия возможного сотрудничества не разглашаются.

Отметим, Лужиджи Ночентини имеет достаточно впечатляющее досье, которое включает опыт работы в “Челси” и “Наполи”, где он помогал Маурицио Сарри.